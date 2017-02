Kurz will Familienbeihilfe-Entwurf demnächst vorlegen

Kurz stellt Mitterlehner als ÖVP-Obmann nicht infrage - © APA (Archiv/AFP)

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) stellt für Anfang kommender Woche jenen Gesetzesentwurf in Aussicht, mit dem er die Familienbeihilfe für im ärmeren EU-Ausland lebende Kinder kürzen will. Kritik daran wies er am Samstag in der Ö1-Radioreihe “Im Journal zu Gast” zurück. Parteichef Reinhold Mitterlehner als ÖVP-Spitzenkandidat bei der nächsten Wahl stellte er nicht infrage.