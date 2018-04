Kurz will Arbeitsleihverträge in Ministerien abschaffen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will die Arbeitsleihverträge in den Ministerien völlig abschaffen. Diese seien ein Missstand, weshalb im Kanzleramt diese Vertragsform zurückgefahren und dafür neue Planstellen geschaffen wurden, erklärte Kurz am Freitag laut Parlamentskorrespondenz im Budgetausschuss.

Für das Bundeskanzleramt sind laut Bundesvoranschlag 2018 343,7 Mio. Euro an Ausgaben vorgesehen. Dieser Anstieg von 11,4 Prozent im Vergleich zum Budgetprovisorium sei in erster Linie den Aufwendungen für die EU-Ratspräsidentschaft geschuldet, die im kommenden Jahr wieder wegfallen würden.

Diskutiert wurde im Ausschuss unter anderem die Personalplanung. Die zahlreichen Arbeitsleihverträge, die in den vergangenen Jahren abgeschlossen wurden, bezeichnete Kurz dabei als Missstand, weshalb diese Vertragsform im Bundeskanzleramt zurückgefahren und dafür neue Planstellen geschaffen wurden. Im Kanzleramt gebe es nur mehr neun Arbeitsleihverträge und auch diese sollen umgewandelt werden, so der Bundeskanzler. Auch in den Ministerien soll diese Form der Beschäftigung bald der Vergangenheit angehören. Der ÖVP-Chef bestätigte weiters, dass im Bundeskanzleramt ein sogenannter Thinktank eingerichtet wurde, der aus vier internationalen Experten besteht.

Für das Kultusamt sind sowohl 2018 als auch im Jahr darauf 63,7 Mio. Euro vorgesehen. Für die Volksgruppenförderung stehen in den beiden Jahren je 3,9 Mio. Euro zur Verfügung. 380.300 Euro sind speziell zur Förderung der Roma vorgesehen.