Kurz und Schramböck besuchen die Emirate

Bundeskanzler Sebastian Kurz reist am Samstag mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (beide ÖVP) in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Dort wird er am Sonntag in Abu Dhabi den Kronprinzen, Scheich Khalifa Mohammed bin Zayed al-Nahyan, treffen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen vor allem Wirtschaftsfragen, aber auch die Bereiche "Sport, Kultur und Tourismus" und politische Fragen.

Mit von der Partie ist daher auch eine hochrangige Wirtschaftsdelegation, mit den regionalen “Big Playern” OMV und Vamed an der Spitze. “Gerade für ein exportorientiertes Land wie Österreich ist der Außenhandel sehr wichtig”, ließ Kurz im Vorfeld wissen. Der Export sichere jeden zweiten österreichischen Arbeitsplatz. “Die Vereinigten Arabischen Emirate sind bereits unser wichtigster Handelspartner in der Golfregion und bieten für die österreichische Wirtschaft noch viel Potenzial.”

Die bilaterale Kooperation soll aber auf politischer und diplomatischer Ebene vertieft werden. In seinem Gespräch mit dem Kronprinzen gehe es daher auch um aktuelle Themen wie den Kampf gegen die Jihadistenmiliz “Islamischer Staat”, so Kurz. “Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein wichtiger Player in der Golfregion”, formulierte der Bundeskanzler.

So sind die VAE und Saudi-Arabien die beiden wichtigsten Mitglieder einer Militärkoalition, die Jemens Präsidenten Abed Rabbo Mansour Hadi im seit Jahren andauernden Krieg gegen schiitische Houthi-Rebellen unterstützt. Zuletzt versuchten beide Staaten aber in Jemens Interimshauptstadt Aden zwischen Regierungsvertretern und Separatisten zu vermitteln. Die Frontstellung im Konflikt in Aden ist speziell: Hier kämpfen die Truppen des Präsidenten gegen Separatisten, die eine Rückkehr zu einem unabhängigen Staat Südjemen anstreben, wie er vor der jemenitischen Vereinigung 1990 bestanden hatte.

Die VAE sind der größte Handelspartner für Österreich in der Golfregion. Die Exporte erreichten 2017 eine Höhe von 610 Millionen Euro. “Die Hub-Funktion Dubais hat sich in den letzten Jahren bewährt, Hauptexportprodukte aus Österreich sind Maschinen, Baugewerbe, Nahrungsmittel, Holz und Papier”, verlautete vor der Reise aus dem Kanzlerbüro. “Thema wird auch der Bereich Digitalisierung sein, dazu findet auch ein Arbeitsgespräch auf Ministerebene statt.”

Bei der wirtschaftlichen Verflechtung zwischen den flächen- und einwohnerzahlmäßig ungefähr vergleichbaren Staaten Österreich und den VAE war zuletzt “eine leichte Verschiebung” zu bemerken, wie die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) konstatiert. “So stiegen die österreichischen Investitionen in den VAE um 23 Prozent auf 4,8 Mrd. Euro, umgekehrt sind die emiratischen in Österreich um elf Prozent auf 4,1 Mrd. Euro zurückgegangen.”

Das Golf-Emirat Abu Dhabi ist neben der Republik Österreich der zweite Kernaktionär der OMV. Der börsennotierte Mineralölkonzern hatte bereits vor einem Jahr angekündigt, auch im Downstream-Bereich zu expandieren. Die Raffinerie in Ruwais hat eine Kapazität von 817.000 Barrel pro Tag. Die OMV könnte sich nach Angaben von namentlich nicht genannten Quellen mit bis zu 49 Prozent beteiligen und dafür mehrere Milliarden Dollar bezahlen. Bisher gebe es keine Vereinbarung über den Preis oder andere Vertragsbedingungen, hieß es.

Im Tourismus-Sektor wurde zuletzt eine dynamische Entwicklung von Reisen aus den VAE nach Österreich konstatiert, im Sommer 2017 gab es in Österreich rund 1,16 Mio. Nächtigungen aus den VAE (plus sechs Prozent). Die Emirate sind damit als Herkunftsland für Touristen bereits auf Platz sechs.