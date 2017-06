Kurz startet seine “Österreich-Gespräche”

Kurz will mit Praktikern reden - © APA (Techt)

Der designierte ÖVP-Chef Sebastian Kurz startet am Dienstag seine angekündigten “Österreich-Gespräche”. Die erste Gesprächsrunde in Oberdorfs im Weinviertel, eine halbe Autostunde von Wien, dreht sich um das Thema “Steuersenkung”. Der Termin findet in einer örtlichen Tischlerei statt, geladen sind den Angaben zufolge 15 Vertreter von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).