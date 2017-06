Kurz sagt Jaafari Unterstützung für Irak zu

Kurz kündigte finanzielle Hilfe an - © APA

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hat dem Irak weitere finanzielle Hilfe zugesagt. “Österreich und die EU werden den Irak tatkräftig unterstützen”, erklärte Kurz nach seinem Treffen mit dem irakischen Außenminister Ibrahim al-Jaafari am Donnerstag in Wien. Wichtig seien “nachhaltige Stabilisierung der von der Terrororganisation IS befreiten Gebiete sowie eine Ende von Gewalt und Diskriminierung.”