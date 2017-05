Kurz hält vorgezogene Neuwahlen für richtigen Weg - © APA

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) ist für vorgezogene Nationalratswahlen: Diese wären der richtige Weg , um in Österreich Veränderung zu ermöglichen, sagte er am Freitagvormittag in einem äußerst knappen Pressestatement im Außenministerium.