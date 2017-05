Kurz: Kein türkisches Todesstrafen-Referendum in Österreich

Außenminister Kurz würde Referendum in Österreich untersagen - © APA

Österreich würde ein türkisches Todesstrafen-Referendum auf österreichischem Staatsgebiet untersagen. Dies teilte Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag gegenüber der APA mit. Im Falle eines Referendums über die Todesstrafe in der Türkei werde Österreich die Abhaltung in Österreich nicht zulassen, betonte Kurz.