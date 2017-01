Kurz in Kiew: “Humanitäre Lage in der Ostukraine verbessern”

In den zwischen der ukrainischen Armee und den nach Russland tendierenden Separatisten umkämpften Regionen Donezk und Luhansk seien nicht weniger als drei Millionen Menschen von humanitärer Hilfe abhängig, erinnerte Kurz am späten Abend in der ukrainischen Hauptstadt an die Dimensionen dieses Konflikts. Zwei Millionen Menschen seien bereits geflohen.

Es gebe in der Region, die zu Sowjetzeiten noch zu den reicheren Regionen der damaligen UdSSR gezählt hatte, beispielsweise keine Postverbindungen und mitunter dramatische Schwierigkeiten bei der Strom-, Wasser- und Nahrungsmittelversorgung. Unter den Todesopfern der vergangenen Monate waren einige Kinder, wobei auch Familien von Separatisten betroffen waren.

Martin Sajdik, österreichischer Top-Diplomat und OSZE-Sonderbeauftragter in der Ukraine, erinnerte gegenüber österreichischen Journalisten an zwei Buben im Alter von sechs und sieben Jahren. Sie waren mit herunterhängenden Stromleitungen in Berührung gekommen und auf der Stelle tot.

Die Jugend sei großteils verschwunden, dafür viele pflegebedürftige Menschen zurückgeblieben, resümierte der Außenminister noch einmal seine Eindrücke von seiner ersten OSZE-Reise in diesem Jahr, die ihn Anfang Jänner direkt in das Krisengebiet geführt hatte. Erschwerend kommt hinzu, dass die ukrainischen Behörden nach wie vor keine Pensionen in die von den Rebellen dominierten Regionen auszahlen.

Angesichts solcher Missstände will Kurz bei seinen Besuchen in Kiew, wo er am Dienstag Außenminister Pawlo Klimkin treffen wird, und in Moskau, wo am Mittwoch ein Gespräch mit dem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow auf dem Programm steht, vor allem ausloten, welche Schritte es zur Unterstützung der leidgeprüften Bevölkerung geben könnte. “Wir gehen auf beide Seiten zu”, skizzierte der ÖVP-Politiker sein Verständnis für die Rolle, die er als österreichischer Außenminister während des heurigen Vorsitzes in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) einnehmen will.

Inhaltlich liegen die Positionen Kiews und Moskaus doch deutlich auseinander. Poroschenko verlangt weiter eine harte Linie gegenüber Russland. Das wurde bei dem Treffen am Montagabend bestätigt. An eine Annäherung ist aus ukrainischer Sicht nicht zu denken, solange keine Verbesserungen bemerkbar sind. Oberstes Ziel ist nach wie vor ein tatsächlich funktionierender Waffenstillstand.

Durchaus für Unruhe sorgt in Kiew auch die Ungewissheit, was die baldige Übernahme des Amts des US-Präsidenten von Donald Trump für die weitere Entwicklung des Konflikts zu bedeuten hat. Trump hatte zuletzt mehrmals betont, wie wichtig ihm ein gutes Verhältnis zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin sei.

Auch Kurz will die Tür zu Moskau nicht zuschlagen. “Wir können in Europa nur Sicherheit haben, wenn es ein gutes Miteinander gibt”, unterstrich er am ersten Tag der aktuellen Ukraine-Reise seine bereits bekannte Position. “Frieden auf unserem Kontinent kann es nur mit und nicht gegen Russland geben. Allein die Schuldfrage zu lösen, ist zu wenig, wir brauchen einen Ausweg.”

