Kurz im Hangar-7-Talk: “Werde meiner Linie treu bleiben”

Drei Bürger konnten am Donnerstagabend mit VP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz sprechen und ihm ihre Fragen stellen. Die Großhandelskauffrau Verena Zyczkowski fürchtet etwa um ihren Wohlstand. So würden lebenswichtige Produkte wie Milch oder Brot immer teurer. Ebenso hat sie große Sorgen wegen ihrer Sicherheit, wie “heute.at” berichtet. Kurz stimmte ihr in allen Punkten zu. Er sagt, dass am Ende des Monats mehr Netto vom Brutto übrigbleiben muss.

Einsparen will Kurz bei der Flüchtlingspolitik. Für diese Linie wird er zum Teil auch innnerhalb der Partei kritisiert, aber er werde ihr weiterhin treu bleiben. Für ihn steht fest: Die Zuwanderung muss reduziert werden.