Kurz gegen vorzeitige Anhebung des Frauen-Pensionsalters

Kur ist gegen die vorzeitige Anhebung. - © APA

Die ÖVP rückt von ihrer Forderung nach einer vorzeitigen Anhebung des Frauen-Pensionsalters ab. In mehreren Medien erklärte Parteichef Sebastian Kurz, dass er das Antrittsalter nicht vor 2024 erhöhen wolle, wie das derzeit in einem Verfassungsgesetz festgelegt ist. Er begründete dies mit dem “verfassungsrechtlichen Vertrauensschutz”. Dem Thema Pensionen nimmt sich auch SPÖ-Chef Christian Kern an.