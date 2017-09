Kurz froh über Meinungsschwenk zu Türkei in Deutschland

Kurz sieht Deutschland auf dem richtigen Weg - © APA

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hat vor Beratungen mit seinen EU-Kollegen den Meinungsschwenk Deutschlands in der Türkei-Frage begrüßt. “Ich glaube, dass dieser Schwenk in Deutschland eine große Chance für eine Bewegung in der Europäischen Union in die richtige Richtung ist”, so Kurz.