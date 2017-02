Kurz fordert Zusammenarbeit mit Libyen in Flüchtlingsfrage

Kurz sieht sich durch den jüngsten EU-Gipfel bestätigt - © APA

Es brauche dringend eine Zusammenarbeit in der Flüchtlingsfrage mit Libyen, sagte Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag vor Beratungen der EU-Außenminister in Brüssel. Durch eine geänderte Politik könne der Zustrom verändert oder fast gestoppt werden. “Die wichtigste Regel muss sein: Wer sich illegal auf den Weg macht, wird an der Außengrenze gestoppt, versorgt und wieder zurückgestellt.”