Kurz: Europa braucht klare Regeln, die eingehalten werden

Rede von Sebastian Kurz beim Europa-Forum in der Wachau - © APA

“Bürgernähe in Europa” ist das Motto des diesjährigen Europa-Forums Wachau auf Stift Göttweig, das am Samstag eröffnet wurde. Für mehr Subsidiarität und wenige, aber dafür klare Regeln in Europa sprach sich Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) bei der Veranstaltung aus. “Subsidiarität heißt weniger Regeln, aber diese dafür konsequent umzusetzen”, so Kurz.