Kurz erstmals nach Wahlsieg in Brüssel – Kern bei EU-Gipfel

Mit Spannung wird erwartet, welche Akzente Kurz in Brüssel setzen will. International gibt es Sorge wegen einer möglichen Neuauflage einer schwarz-blauen Regierung, aber auch wegen der europakritischen Töne des bisherigen Außenministers, der anders als Kern nichts von einer Vertiefung der Europäischen Union in zentralen wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen wissen will und stattdessen Einsparungen und eine Rückübertragung von Kompetenzen an die Mitgliedsstaaten fordert. Kurz sieht seine Brüssel-Reise als “bewusstes pro-europäisches Signal”.

Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Donnerstag zunächst über die Digitalisierung, die Flüchtlingskrise und die Verteidigungspolitik (15.00 Uhr). Am Abend sind Gespräche zum Umgang mit Nordkoreas Atomprogramm und dem von US-Präsident Donald Trump kritisierten Atomabkommen mit dem Iran geplant. Auch die Zukunft der EU-Verhandlungen mit der Türkei ist Thema.

Überschattet werden dürfte das zweitägige Treffen durch die Katalonien-Krise, auch wenn diese offiziell nicht Thema ist. Da am Mittwoch das eigentliche Gipfel-Gebäude zum zweiten Mal binnen weniger Tage wegen “giftiger Dämpfe” in der Küche evakuiert werden musste, wurde das Treffen kurzfristig in das Nebengebäude verlegt. Am Freitag befassen sich die Staats- und Regierungschefs ohne Großbritannien dann mit den Brexit-Verhandlungen.

(APA)