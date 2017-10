Kurz erhält Auftrag zur Regierungsbildung

Der ÖVP-Chef beim Bundespräsidenten - © APA (AFP)

Bundespräsident Alexander Van der Bellen erteilt ÖVP-Obmann Sebastian Kurz am Freitag den Auftrag zur Regierungsbildung. Danach will der Chef der Volkspartei Gespräche mit allen Parlamentsparteien führen, ehe es in konkrete Koalitionsverhandlungen geht. Präferenzen bezüglich des künftigen Regierungspartners äußerte Kurz bisher nicht.