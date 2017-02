Kurz erfreut über Unterstützung für Ostukraine-Mission

Kurz traf Lawrow zu einem Gespräch - © APA (AUSSENMINISTERIUM/TATIC)

Außenminister und derzeitiger OSZE-Vorsitzender Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Samstag bei der Sicherheitskonferenz in München zu einem Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow zusammengetroffen. Im Anschluss daran zeigte er sich erfreut über die Unterstützung für den geplanten Ausbau der Beobachtermission in der Ostukraine.