Kurz bei Russlands Außenminister Lawrow

Am Montag bzw. Dienstag hatte der ÖVP-Politiker in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mit Präsident Petro Poroschenko und seinem Amtskollegen Pawlo Klimkin über die Ukraine-Krise gesprochen. Er sei gemeinsam mit dem OSZE-Sonderbeauftragten für die Ukraine, dem österreichischen Diplomaten Martin Sajdik nach Kiew und Moskau gereist, “um den Konflikt in der Ostukraine mit beiden Seiten zu besprechen”, so Kurz. Gegenüber Lawrow wollte der Außenminister auch Fragen wie das Wiederherstellung von Vertrauen oder den Abbau des Blockdenkens sowie den gemeinsamen Kampf gegen Radikalisierung thematisieren.

