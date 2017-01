Kurz begrüßt Kerns Plan für Bedarfsprüfung am Arbeitsmarkt

Sieht "Problem durch die Zuwanderung in die Sozialsysteme" - © APA (AUSSENMINISTERIUM)

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) unterstützt den Vorstoß von Bundeskanzler Kern (SPÖ) für eine Bedarfsprüfung auch von EU-Bürgern für die Zulassung am österreichischen Arbeitsmarkt. “Aus meiner Sicht darf das Recht, überall in der Europäischen Union zu arbeiten, nicht verwechselt werden mit dem Recht, sich das beste Sozialsystem auszusuchen”, sagte Kurz am Montag in Brüssel.