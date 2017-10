Kurz bat um Stimme für Veränderung, garantiert Steuersenkung

Er habe die Partei im Mai dieses Jahrs übernommen, mit dem Ziel eine breite Bewegung auf die Beine zu stellen und eine Veränderung herbeizuführen. Die vergangenen Monate seien “intensiv aber schön” gewesen, so Kurz, der sich bei seinen Unterstützern, den Experten und den Kandidaten bedankte. 200.000 haben sich der Bewegung angeschlossen: “Ich bin dankbar, dass wir diese Stärke entwickeln konnten.”

In den vergangenen Monaten seien Ideen und Programme präsentiert worden. Daran habe es aber auch in der Vergangenheit nicht gemangelt, was gefehlt habe sei “Kraft, Mut und Entschlossenheit”, meinte der ÖVP-Obmann. Er garantiere daher, dass er alles tun werde, um die Steuerlast zu senken, damit den kleinen und mittleren Einkommensbeziehern mehr zum Leben bleibt. Auch versprach er, alles unternehmen zu wollen, um “Missbrauch und Zuwanderung” ins Sozialsystem zu beenden – ebenso die illegale Migration. “Der 15. Oktober ist unsere Chance auf Veränderung”, betonte Kurz. Um eine echte Veränderung einleiten zu können, brauche es aber mehr als Unterstützung und Rückhalt, bat er um eine “Unterstützung durch Ihre Stimme”.

Nach dem kurzen Statement unter den Arkaden in der Lichtenfelsgasse stieg der Spitzenkandidat in den türkisen Tourbus und startete zur 36-Stunden-Tour. Am Freitag machte er sich auf den Weg nach Wiener Neustadt, am Samstag geht es noch nach Liezen.

