Kurz auf Wahlkampftour im Ländle: Talk im Bus

Am Vormittag wurden in Wien die neuen Wahlplakate präsentiert, während ÖVP Spitzenkandidat bereits in Vorarlberg seine Wahlkampftour absolvierte. Neben verschiedenen Bürgerkontakten und Presseterminen findet am Abend in Dornbirn die offizielle Wahlkampfkundgebung statt.

Den dichten Terminplan absolvierte Kurz mit seinem Wahlkampfbus, in welchem er im VOL.AT Talk über den vermeintlichen Popstar Kult, seinen Umgang mit “negative campaining” und der Frage wie viel ÖVP noch in der Bewegung Kurz steckt sprach.