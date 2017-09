Kurz-Appell an Kern: Schmutzkübelgeschichten einstellen

Kurz drängt Kern in Defensive - © APA (Archiv)

ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat Sonntag am Rande eines Wahlkampftermins in Wien an Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern den direkten Appell gerichtet, die Dirty Campaigning-Aktivitäten der SPÖ im Internet einzustellen und vom Netz zu nehmen. Hintergrund der Forderung sind vom Nachrichtenmagazin “profil” gemeldete Anti-Kurz-Videos des ehemaligen SPÖ-Beraters Tal Silberstein im Auftrag der Roten.