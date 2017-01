Kurz als OSZE-Vorsitzender zu Gesprächen in Kiew und Moskau

Österreichs Außenminister will aktuelle Konflikte entschärfen - © APA

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) ist von Montag bis Mittwoch als OSZE-Vorsitzender in Kiew und Moskau zu Gast. Am Montagabend wird er in der ukrainischen Hauptstadt gleich nach der Ankunft Präsident Petro Poroschenko und am Dienstag Außenminister Pawlo Klimkin treffen. Am Mittwoch folgt in Moskau ein Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow.