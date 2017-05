Kurtag feiert an der Scala Weltpremiere von “Fin de Partie”

Zu den Neuigkeiten der Saison zählt Strauß’ “Fledermaus”, die bisher noch nie an der Scala inszeniert wurde. Die Oper wird von Zubin Mehta dirigiert. Geplant ist auch ein Konzert der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Zubin Mehta. Der Startenor Jonas Kaufmann wird im Rahmen eines Konzerts auftreten, so Pereira bei der Vorstellung der neuen Scala-Saison in Mailand.

Erstmals an der Scala wird auch die französische Version von “Orphee et Eurydice” unter dem Dirigat von Michele Mariotti aufgeführt. Die Hauptrolle übernimmt der Starsänger Juan Diego Florenz, der an Seite der ägyptischen Sopranistin Fatma Said auftritt.

Intendant Pereira hob die positiven Resultate der Scala bei der Suche nach Privatsponsoren hervor. Ein Drittel des Scala-Budgets – circa 100 Millionen Euro – stammen aus den Kassen von Privaten. Besser schneide nur das Metropolitan in New York ab, so der als Geldsammler bekannte frühere Intendant der Salzburger Festspiele.

