Kurt Huber: "Malen ist für mich eine zweite Berufung"

RANKWEIL. Im Jahr 2019 feiert der Rankweiler Aquarellmaler Kurt Huber schon sein 30-jähriges Jubiläum als Künstler. Die Malerei betrachtet er als seine zweite Berufung.

Verfolgt man sein bisheriges Schaffen, so stellt man fest, dass er im Laufe der Zeit ein beachtliches Niveau an malerischem Können erreicht hat. Der Betrachter fühlt sich in seinen Bildern eingeladen, in landschaftlichen Naturausschnitten beschaulich zu verweilen. Fast möchte man sagen, seine Bilder sind zum Genießen da.

Für die Weihnachtsausgabe des Rankweiler Gemeindeblatts malt er seit über 15 Jahren das Titelbild und stellt der Marktgemeinde für Glückwunsch- und Weihnachtskarten verschiedene Aquarellmotive zur Verfügung. In diesem Jahr wird die Marienkapelle im Morsch in Dafins zu bewundern sein. Das Motiv für das Titelbild wird nach Absprache mit dem Rankweiler Bürgermeister Martin Summer ausgewählt. „Ich bin stolz und froh darüber in unserer Gemeinde mit Kurt Huber jemanden zu haben, dessen Bildermotive viele Druckwerke der Gemeinde zieren. Damit wird auch ein Stück weit Heimat geschaffen“, meint der Rankweiler Bürgermeister Martin Summer. Auch die Vorarlberger Krebshilfe erhält seit 17 Jahren jährlich ein Motiv für ihre Weihnachtskartenserie.

In diesem Jahr sind vom Künstler knapp zwanzig neue Aquarellbilder entstanden. Besonders erwähnenswert sind dabei die schneebedeckten Bilder vom neu renaturierten Mühlbach und vom Hohen Freschen mit Matona. Ebenfalls sehenswert ist ein Winterbild vom Gemeindeamt mit Blick auf die Basilika. Hier bediente er sich der traditionellen Aquarelltechnik, indem er das Weiß des Papiers aussparte, um Licht, Luft oder schneebedeckte Stellen deutlich zu machen.

Einen großen Traum hat sich der Aquarellmaler mit der Publikation von zwei einzigartigen Bildbänden erfüllt: „Rankweil – ein Bilderbogen durch die Zeit“ und „Kirchen in Vorarlberg – eine Reise in Bildern durch das Land“. VN-TK

Ganzjährige Aquarellausstellung im Gasthaus Taube Rankweil;

Puplikationen:

Rankweil – ein Bilderbogen durch die Zeit: 92 Aquarell-Bilder von Kurt Huber mit Texten von Astrid Wöß

Kirchen in Vorarlberg ­– eine Reise in Bildern durch das Land: 146 Aquarell-Bilder von allen Pfarr- und Filialkirchen in Vorarlberg von Kurt Huber mit begleitenden Worten zahlreicher Autoren