Kurs in Nenzing: „Wie aus Fotos Bilder werden“

Sehr beliebt sind die Kurse des Nenzinger Fotoclub – auch heuer wird wiederum eine Fotokurs-Serie angeboten.

„Bei diesen Kursen geht es darum, Einsteigern und Newcomern in der digitalen Fotografie die Basics zu vermitteln. Ziel ist es, den Teilnehmern das Wissen der künstlerischen Fotografie weiterzugeben“, erläutert Fotoclub-Obmann Rainer Primosch. Insgesamt werden fünf Module organisiert und zwar zu den Themen „Foto-Basics“ mit Wissenswertem über Blendeneinstellung, Zeit, Iso und Kameratechnik am Dienstag, 6. März, „Das Wesen eines guten Bildes“ (13. März), „Foto-Basics in der Praxis“ (17. März), „Portrait in der Praxis“ (24. März) sowie Bildverwertung- und Bearbeitung mit Lightroom (26. März). Die Einheiten wochentags finden jeweils von 19 bis 21 Uhr statt, an den Samstagn von 9 bis 12 oder 13 bis 16 Uhr. „Die Module können auch einzeln belegt werden, da jedes in sich abgeschlossen ist“, erklärt Rainer Primosch. Der Unkostenbeitrag beläuft sich jeweils auf 20 Euro pro Einheit, außer dem Modul „Portrait“ – hier liegt der Kostenbeitrag bei 30 Euro. Anmeldungen sind per E-Mail unter fotokurs@fotoclub-nenzing.at möglich.