Kurioser Unfall: Zwei Autos fielen aus Wiener Parkhaus

Ungewöhnlicher Unfall am Wiener Handelskai - © APA (BERUFSRETTUNG WIEN)

Kurioser Unfall in Wien-Leopoldstadt: Beim Abstellen seines Pkw in einem Parkhaus am Handelskai hat sich ein 74-Jähriger am Montag so ungeschickt angestellt, dass er ein abgestelltes Auto durch die Betonabsperrung schob und mit seiner Karosse ebenfalls aus dem ersten Stock abstürzte. Glücklicherweise wurde der Senior nur leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, berichtete die Berufsrettung.