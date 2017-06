Kurdisch geführte syrische Kräfte beginnen Offensive auf Al-Rakka

Die von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte haben am Dienstag nach eigenen Angaben mit der Offensive zur Eroberung der nordsyrischen IS-Hochburg Al-Rakka begonnen. Das teilte ein Sprecher der kurdisch geführten SDF, Talal Sillo, vor Journalisten mit. Bei Luftangriffen auf Al-Rakka wurden am Montagabend Berichten zufolge mindestens zwölf Menschen getötet.

Mit Unterstützung der Kampfjets der US-Koalition hat die SDF seit November den Ring um die vom IS zur Hauptstadt seines selbst erklärten Kalifats ausgerufene nordsyrische Stadt immer enger gezogen. Vergangene Woche erreichten ihre Kämpfer die nördlichen und östlichen Tore Al-Rakkas, auch nach Westen sind die Zufahrten blockiert. Seit Montagabend liegt die Stadt unter schwerem Beschuss, wie Oppositionsaktivisten berichteten.

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur meldete 12 Tote bei Luftangriffen der US-Koalition am Montagabend, die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Großbritannien sogar 21. Sana zufolge sind Frauen und Kinder unter den Todesopfern. Während Sana die Angreifer als Kampfjets der US-Koalition identifizierte, sprach die Beobachtungsstelle von vermutlich von der US-Koalition geflogenen Angriffen.

Sana meldete, Einwohner Al-Rakkas versuchten mit Booten über den Euphrat aus der Stadt zu fliehen.

In den vergangenen Wochen hatte es Spannungen zwischen den USA und der Türkei wegen der Beteiligung kurdischer Kräfte an der Offensive auf Al-Rakka gegeben. Ankara betrachtet die zu den SDF gehörende syrisch-kurdische Miliz als Ableger der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK.

@AFP MORE: @CJTFOIR releases statement on the beginning of the battle to reclaim Raqqa #Syria from ISIS.