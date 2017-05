Kurdisch geführte Einheiten nahmen wichtigen Damm von IS ein

Der kurdische Sprecher Ibrahim Ibrahim bestätigte die Angaben und sagte der Deutschen Presse-Agentur: “Dies ist einer der größten Siege, die unsere Kräfte errungen haben.” Hoffentlich würden bald auch die Terroristen des IS in Al-Raqqa, der inoffiziellen Hauptstadt der Extremisten in Syrien, vernichtet.

Al-Raqqa liegt einige Dutzend Kilometer stromabwärts des Damms und ist das Hauptziel der SDF-Offensive, die mit US-Luftunterstützung vor einigen Monaten begann. Der amerikanische Sprecher des Anti-IS-Bündnisses, John Dorrian, hatte am Mittwoch getwittert: “Nachdem Tabqa komplett befreit ist, werden die SDF und Koalitionskräfte ihre Operation fortführen, um Raqqa zu isolieren und zu erobern.”

(APA/dpa)