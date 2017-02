Kunterbunte Faschingsparty im Lamm

Lustenau. Wie in jedem Jahr zur fünften Jahreszeit, lud das Lamm-Team zur ausgeflippten Faschingsparty. Bunt geschminkt und in ausgefallenen Maskeraden trudelten die Gäste ein und stürzten sich ins Faschings-Geschehen à la Lamm.

Traditionen hoch halten

Man lässt sich sehen bei Sabine im Lamm, feiert, lacht und macht so manchen Schabernack mit. Doch wenn die Uhr zum Fasching schlägt, dann wird der Gasthof aufgemotzt. Die gepunkteten Vorhänge werden aus dem Karton geholt und die Girlanden aufgehängt. Alles wird penibel vorbereitet, um den Gästen eine fröhliche Fasnacht zu bescheren. Im Saal wurde eifrig abgetanzt, während man sich in der Gaststube dem gemütlicheren Hock widmete. Es war also für Jeden etwas dabei und alle feierten bis in die frühen Morgenstunden.