Die angebotenen Objekte sind von Donnerstag bis Sonntag bei einer öffentlichen Auktionsvorschau in Paris zu sehen und werden am 26. November in Hongkong versteigert. “Diese Kollektion verschafft einen intimen Einblick ins Leben des Künstlers Monet und des Sammlers Monet”, erklärte Adrien Meyer von Christie’s. Insgesamt 58 Lose stehen zum Verkauf, die Schätzpreise reichen von 500 US-Dollar (419,08 Euro) bis 3 Millionen US-Dollar.

