Kunstvolle Krippen im LKH

Die Krippenausstellung von Richard Scherrer ist bereits fixer Bestandteil der Adventszeit im Landeskrankenhaus Feldkirch. Neben vielen anderen nahm heuer auch Kultur- und Gesundheitslandesrat Dr. Christian Bernhard an der der feierlichen Eröffnung teil.

Der langjährige Mitarbeiter des Landeskrankenhauses Richard Scherrer stellt sowohl heimatliche als auch orientalische Krippen aus. Die ausgewählten Naturmaterialien wie Wurzeln, Lärchenrinden, Moos, alte Dachschindeln und Bretter sammelt Scherrer während des Jahres in der Natur. Scherrer ist seit dem zwölften Lebensjahr begeistert vom Krippenbau und teilt heute sein zeitintensives Hobby mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Beim Betrachten der Krippen erkennt man die Liebe zum Detail sowie den enormen Aufwand dahinter. „Der Krippenbau beschäftigt mich das ganze Jahr über. Durchschnittlich 30 Arbeitsstunden stecken in jeder Krippe“, verrät Richard Scherrer.

Kultur- und Gesundheitslandesrat Dr. Christian Bernhard erzählte in seiner Ansprache von seiner Faszination für Krippen seit seiner frühen Kindheit. „Krippen zählen zu dem Einprägsamsten, was das Weihnachtsfest beschert“, so Bernhard. Pfarrer Mag. Peter Haas segnete die Krippen im Anschluss feierlich. Richard Scherrer bedankte sich beim LKH für die Bereitstellung der Räumlichkeiten für die alljährliche Krippenausstellung.