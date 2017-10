Kunstvolle Augenblicke

Den ganzen Herbst und Winter über präsentieren Werner und Carmen Böhler wiederum abwechslungsreiche Malereien, Drucke, Zeichnungen und Skulpturen von aufstrebenden sowie renommierten Künstlerinnen und Künstlern, die vorwiegend in der Region beheimatet sind. Die Art-Galerie am Hofsteig in der Wolfurter Kirchstraße zählt mittlerweile zu den bedeutendsten Kunstplattformen in der Region. „Neu im Programm haben wir dieses Mal etwa Malereien der Bizauer Kunstpädagogin Sabine Stauss-Wouk oder überaus exakt gearbeitete Steinskulpturen von Werner Tiefenthaler“, freut sich Werner Böhler. Dazu werden natürlich stets auch Werke von Vorarlberger „Klassikern“ gezeigt. Die Liste namhafter Kunstschaffender, die in der Art-Galerie eine Präsentationsbühne erhalten, ist lang und vom Galeristenpaar mit Akribie ausgesucht.

Viele Künstler anwesend

Das Interesse an den bekannten und neuen Werken, die unter dem Motto „Kern des Augenblicks“ dargeboten werden, war schon bei der Ausstellungseröffnung gewohnt groß. So sah man am vergangenen Freitag etwa die Bürgermeister Christian Natter, Hans Bertsch und Franz Martin, Wolfurts Vizebgm. Angelika Moosbrugger, Dr. Reinhard Lutz (Fa.Rädler), Dieter und Anton Stauss (Stauss Recyclinganlagen), Daniela Erath-Mohr (Stilsicher), Dr. Manfred Rützler, Günter Hagspiel (Finanzvorstand Head), Tischlermeister Michael Stadler, Doris Jäger (Naturheilpraxis), Dr. Axel Stöckl, Egon Arnold oder Prok. Michael Schwärzler (Raiba am Hofsteig). Zur Freude der Gastgeber, die gemeinsam mit Tochter Yvonne Böhler alle Gäste wie gewohnt persönlich willkommen hießen, standen die anwesenden Künstler wie Hanno Metzler, Uschi Schwärzler, Yvette Heller, Gabriele Ulmer, Carmen Margot Lins, Werner Branz, Anton Sutterlüty oder Herbert Albrecht den Gästen gerne Rede und Antwort.