Kunstmuseum Bern restauriert Gurlitt-Nachlass öffentlich

Kunstmuseum Bern erlaubt Blick hinter die Kulissen - © APA (AFP/Archiv)

Bei der Restaurierung von Kunstwerken aus der Gurlitt-Sammlung erlaubt das Kunstmuseum Bern jetzt einen Blick hinter die Kulissen. Seit Freitag können Besucher in der Schweizer Hauptstadt Restauratorinnen durch ein Fenster in der eigens gebauten Werkstatt über die Schulter schauen. Das Museum bietet auch Führungen direkt in die Werkstatt an.