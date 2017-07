Kunsthalle-Wien-Preise an Marlene Maier und Olena Newkryta

Akademie-Studentin Maier überzeugte mit ihrer Videoinstallation “Food only exists on pictures” über den Menschen und sein Verschwinden im digitalen Raum, während Newkryta von der Universität mit der Multimediainstallation “folding unfolding refolding” sich im Wechselspiel von Praxis und Theorie, Haptik und Reflexion bewegt. Den beiden Preisträgerinnen solle der Start in das globale, von Wettbewerb und Aufmerksamkeitsökonomie geprägte Kunstsystem erleichtert werden, so Kunsthallen-Direktor Nicolaus Schafhausen in einer Aussendung.

Verbunden ist die Auszeichnung mit je 3.000 Euro Preisgeld und einer Ausstellung. Diese wird am 29. November in der Kunsthalle am Karlsplatz eröffnet und umfasst auch zwei Kataloge mit Texten der Herausgeber und der Jurymitglieder, mit Künstlergesprächen sowie einem Abbildungsteil.

(APA)