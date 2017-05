Kunsthalle Wien mit Außenskulptur

“Sigi” ist dabei nicht nur Blickfang, sondern auch Vorbote für die kommende Woche startende Ausstellung “How To Live Together”. “Augustas Serapinas interessiert sich für die verborgenen Orte innerhalb öffentlicher Einrichtungen und institutioneller Strukturen. In seinen Arbeiten wird das Übersehene zum Zentrum, das Detail zum Sujet”, wird Nicolaus Schafhausen, Direktor der Kunsthalle, am Freitag in einer Aussendung zitiert. Zu ausgewählten Zeiten dient “Sigi” auch als Treffpunkt.

(APA)