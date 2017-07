Kunstaktion: Pottwal strandet im Herzen von Paris

Skulptur eines Pottwals an der Seine in Paris - © APA (AFP)

Ungewöhnliche Kunstaktion in Paris: In Sichtweite der Kathedrale Notre-Dame liegt ein 15,8 Meter langer künstlicher Pottwal am Seineufer. Der von belgischen Künstlern gestaltete Wal soll auf das Festival “Paris l’Été” (Paris – der Sommer) aufmerksam machen, das noch bis zum 5. August läuft, wie die Regionalzeitung “Le Parisien” am Samstag berichtete.