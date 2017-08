Kunst mit Pfand – Wand aus Tausenden Glasflaschen in Berlin

Rund 3.000 Glasflaschen habe er bisher verbaut, erklärte Chojnacki am Montag. Auf 6.000 wolle er noch erhöhen. Petrov Chojnacki schläft zusammen mit einem polnischen Freund auf einer kleinen Fläche südlich der Spree. Er spricht kaum Deutsch oder Englisch, freut sich aber über die Aufmerksamkeit der Touristen, die sein Bauwerk in der Nähe der Oberbaumbrücke als Fotomotiv nutzen. Wie die “Bild” und “B.Z.” am Montag berichteten, hinterließen Schaulustige auch Spenden und weitere Flaschen.

(APA/dpa)