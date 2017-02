Kunst mit Malspachtel und Öl

Götzis. (loa) Öl und Spachteltechnik, diese Art der Malerei ist sein Merkenzeichen. Seit seiner Kindheit malt Gabriel Delgado. „Das ist in mir drin und muss einfach raus“, sinniert er und beschreibt voller Begeisterung seine vielen Bilder die im Kunstschauraum „Atelier8″ in Sulz hängen.

„Meine Galerie bietet eine große Auswahl an erstklassigen und hochqualitativen Werken und Gemälden und kann jederzeit besucht werden“, so Delgado. Seine letzte Ausstellung im Wohnatelier Walter in Bludenz trug den Titel „M.Cuts“. Movie Cuts sind Ausschnitte aus Filmen die Delgado für einen Augenblick festhält, jedoch eigens interpretiert in dem es sie in Mischtechnik aufträgt und wieder an- und ablöst. Immer wieder bis ein expressiver Movie Cut entstanden ist. Vor allem Akt und Portrait Arbeiten sind die Leidenschaft des Kunstmalers.

In seinem Atelier in Götzis wird gezeichnet, gemalt, gespachtelt. Delgado arbeitet frei nimmt aber auch Auftragsarbeiten an. Seit einigen Jahren kann Delgado von seinen Bildern leben und kann sich ganz in seine Arbeiten vertiefen.

Beim Erschaffen seiner Bilder kann er sich austoben, vertiefen, befreien, seinen Emotionen Ausdruck verleihen, seinen Sinn fürs Detail zelebrieren und alles andere vergessen. Daher ist es auch schwer zu sagen wie viele Stunden er für ein Bild braucht. „Wenn ich in das Malen eingetaucht bin schaue ich nicht mehr auf die Uhr“, schmunzelt er.

Inzwischen hat Delgado in der internationalen Künstlerszene einen Namen und einen großen Wiedererkennungswert. Seine letzten Bilder gingen nach Mexiko, Griechenland und in die Schweiz.

Zur Person

Gabriel Delgado, Kunstmaler und Grafiker

Geboren: 1969 Wohnort: Götzis

Hobbies: Kunst, Kraftsport, Bergsprinten