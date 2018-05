Kunst, Kontraste und Konturen im Kies

Galerie im Kies feiert 20 Jahre mit der Schweizer Künstlerin Liz Gehrer

Altach. “Veränderungen” so lautet das Motto der Jubiläumsaustellung, der aus St.Gallen stammenden Bildhauerin Liz Gehrer, in der Freiluftgalerie im Kieswerk der Altacher Firma Kopf direkt am Alten Rhein. Als Ausgangsthema beschäftigt sich Gehrer mit den Menschen und dem Leben um sich herum. Sie präsentiert den Kontrast der gewollten Nähe und der manchmal daraus resultierenden Enge, in ihren Skulpturen, unter anderem im stillgelegten Kiessilo. Durch den jahrelangen Kiesabrieb an den Wänden sind die Stahlverstrebungen sichtbar geworden. Gehrer vergleicht diese mit den sich verändernden Falten im Gesicht. Die Frage ob Kunst selbst verändern kann, bleibt aber offen. Jeder Künstler sieht in seinen Werken eine Botschaft, die aber von jedem einzelnen Betrachter anders wahrgenommen wird. In der einzigartigen Naturkulisse die so verschiedenen Aspekten wie Kunst, Arbeit, Freizeit und Natur Platz bietet, fügen sich die Skulpturen von Gehrer so gut ein, dass manchmal der Eindruck entsteht, sie würden schon ewig hier stehen, als wären sie Teil der Naturkulisse. Bisweilen erscheinen sie aber unscheinbar und der Betrachter ist verleitet sich weniger auf die Kunst und die Künstlerin, als mehr auf die Umwelt und den Gesamteindruck zu konzentrieren.