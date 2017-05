“Kunst im Park” in Grafenegg mit temporären Installationen

Seit 2007 ist der 300 Jahre alte, 32 Hektar große, im Stil eines englischen Gartens angelegte Park des Schlosses im Bezirk Krems Kulisse für Konzerte. In den vergangenen Jahren wurde rund um die Freilichtbühne “Wolkenturm” eine permanente Skulpturen-Ausstellung geschaffen, die mittlerweile acht Werke von u.a. Mark Dion, Manfred Pernice und Marjetica Potrc umfasst und nun um das von Cornelia Offergeld kuratierte Projekt ergänzt wird.

Simon Faithfull (Jahrgang 1966) lebt in London und Berlin. Der Künstler, der den Planeten Erde laut einer Aussendung als skulpturales Objekt versteht, entwickelte unter Bezug auf die Erdrotation “Earth-Spin no.1: Grafenegg”. Franz Kapfer (Jahrgang 1971, Wien) inszeniert seine Installation “Mein Drama findet nicht mehr statt, # Akt 1-3” als Theaterstück, wobei er – mit Napoleon und Metternich als Protagonisten – Elemente der romantischen Komödie mit jener der politischen Satire verknüpft. Die dritte Installation von Elisabeth Penker (Jahrgang 1974, Wien) “Composition With One Twisted Tone” setzt mit einem aus Holzlamellen konstruierten Raum in Anlehnung an die Zwölftontechnik in der Kompositionslehre einen Kontrapunkt zum “Wolkenturm”.

(APA)