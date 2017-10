Kundgebung gegen katalanische Unabhängigkeit in Barcelona

Vargas Llosa fungiert als Abschlussredner - © APA (AFP)

In Barcelona wollen am Sonntag Gegner einer Unabhängigkeit Kataloniens gegen die Abspaltung der autonomen Region von Spanien demonstrieren. Zu der Kundgebung hat die Organisation Katalanische Zivilgesellschaft aufgerufen, die den Unabhängigkeitsbestrebungen sehr kritisch gegenüber steht. Auch die in Madrid regierende Volkspartei von Ministerpräsident Mariano Rajoy unterstützt die Kundgebung.