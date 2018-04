Kulturpreis-Qualität im Ländle

Slam AmBach am 4. März auf der Götzner Kulturbühne.

Götzis Seit dem 17. September 2015 gibt es das „Slamlabor“ rund um Gründer Lukas Wagner. Der Veranstalter und Moderator steht selbst bereits seit acht Jahren auf Slam-Bühnen im deutschsprachigen Raum. Nachdem er sich dazu verleiten ließ, selbst aktiv Veranstaltungen umzusetzen, organisierte er mit seinem Team innerhalb der letzten zweieinhalb Jahre knapp 80 Veranstaltungen im Bereich Sprachkunst in Vorarlberg, Salzburg und Bayern. Dafür gab es jetzt den mit 6000 Euro dotierten Salzburger Kulturpreis.

Die nächste Poesie-Veranstaltung findet am 4. Mai in der Kulturbühne AmBach statt, begleitet durch DJ Felix Kaden. ETU

