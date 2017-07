Kulturminister Drozda: “Bittstellertum ist mir zuwider”

Der "Plan K" soll in ein Wahlprogramm einfließen - © APA

Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) geht mit der Forderung nach einer jährlichen Valorisierung der Kulturförderung in den Wahlkampf – als Teil seines “Plan K”, dessen Parameter in ein Wahlprogramm einfließen sollen. Außerdem steht noch eine zentrale Personalentscheidung vor dem 15. Oktober am Tapet. Ein totes Pferd wolle er jedoch nicht mehr reiten, so Drozda im APA-Interview.