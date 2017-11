Kulturhaus wurde zum Zirkusdschungel

„Der Löwenkönig“ des ganz kleinen Zirkus begeisterte das Publikum.

Dornbirn. „Ausverkauft“ prangte groß an der Kasse im Kulturhaus – besser hätte es für den ganz kleinen Zirkus heuer gar nicht laufen können. Das Interesse am „Löwenkönig“ war riesig – Groß und Klein wollte dabei sein, als die Artisten in tierischen Kostümen die Kulturhausbühne in einen einzigen afrikanischen Dschungel verwandelten.