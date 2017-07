Kulturfest Traisental als “Genusszone für alle Sinne”

Renommierte Künstler wie die Pianisten Stefan Vladar und Christopher Hinterhuber, Starbariton Bo Skovhus, die Klavierschwestern Önder, Cellist Franz Bartolomey, das Barockensemble The Theatre of the Ears, Schriftsteller Peter Turrini sowie die Moderatoren Otto Brusatti und Peter Jarolin sind beim Kulturfest zu Gast. Junge, aufstrebende Musiker wie das Auner Quartett, das Alverina Streichquartett und die Harfenistin Elisabeth Plank präsentieren sich erstmals dem Traisentaler Publikum.

Komponistin Johanna Doderer, die für das Kulturfest einen Ländler aus alten Melodien des Traisentals komponiert, ist am 22. Juli eine Personale gewidmet. Der Klassik-Treffpunkt des ORF-Radios Ö1 sendet live vom Schloss Walpersdorf. Für traditionelle Klänge sorgen die Fensageiger aus dem steirischen Salzkammergut. Weiters wird eine Ausstellung mit Werken von Rudi Morandini (Frankreich), Jürgen Norbert Fux (Salzburg), Lukas Lorenz (NÖ), Paul Mühlbauer (Steiermark) und Daniel Domaika (Spanien) zu sehen sein.

Das Kulturfest steht ganz unter dem Motto “Lebensfreude”, so Harald Kosik, künstlerischer Leiter, und Obfrau Marieluise Koch, die seit drei Jahren Schloss Walpersdorf mit ganzjährigen kulturellem Aktivitäten bespielen. Im Herbst wird der Abonnementzyklus mit einem Konzert des Apollon Musagete Quartetts, einer Liedermatinee mit Angelika Kirchschlager und einem Abend mit dem Klavierduo Lucas und Arthur Jussen fortgesetzt.

(APA)