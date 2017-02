„Kulturelle Botschafter“

Der Saal des Hotel Traube war gefüllt mit Musikantinnen und Musikanten, Ehrengästen, Vertretern der Ortsvereine und Vertreter des Vorarlberger Blasmusikverbandes. Die Bürgermeister Eugen Hartmann und Mandi Katzenmayer, Altbürgermeister und Ehrenkapellmeister Werner Walser, Bezirksobmann Paul Dünser und Bezirkskapellmeister Helmut Schuler, sowie Vertreter der Ortsvereine verfolgten die informative Versammlung der Brazer Musikanten. Das Führungsteam mit Marion Vonbank, Markus Burtscher und Matthias Vonbank führten durch die Versammlung und berichteten über die einzelnen Ausrückungen. Ehrenkapellmeister Manfred Vonbank analysierte das Frühjahrskonzert, welches ein Höhepunkt jedes Vereinsjahres darstellt. Im vergangenen Jahr war die Durchführung der zweiten Auflage der Klostertalwoche ebenfalls ein Höhepunkt. Manfred Vonbank gab einen informativen Rückblick über das Highlight, das über die Grenzen hinaus große Anerkennung brachte. Er hob die Zusammenarbeit mit Landwirtschaft, Landjugend, Gastronomiebetriebe, Schulen und Blasmusikverband hervor. In musikalischer Hinsicht gratulierten er und Bezirksobmann Paul Dünser nochmals Rochus Burtscher und Matthias Kessler (Schlagwerkensemble „Zu Zweit“) zur hervorragenden Leistung und der Tageshöchstwertung von 93,67 Punkten.

Vorstand wurde bestätigt

Mit Platzkonzerten, Schwimmbadfest, Dämmerschoppen, Geburtstagsständchen, Maiblasen, usw. wurden die Ausrückungen der Brazer Musikanten und der Brazer Böhmische komplettiert. Bei den Neuwahlen des Vorstandes blieb alles gleich. Das Führungsteam mit Marion Vonbank, Markus Burtscher und Matthias Vonbank werden von den Ausschussmitgliedern Manfred Vonbank (Kapellmeister), Kathrin Müller (Schriftführerin), Doris Burtscher (Kassierin), Hubert Zech (Archivar), Angelina Rützler (Notenarchivarin), Caroline Bertsch und Katja Hilbrand (Jugend), Norbert Kurzemann (Beirat) und Harald Pisoni (Beirat und Obmann Brazer Böhmische) unterstützt. Der Jugendbericht von Caroline Bertsch beinhaltete Spiel und Spaß mit den Nachwuchsmusikanten. Neben Leistungsabzeichen und Jungbläserseminar der Funky Chillis sorgten diverse Aktivitäten für Spaß. Über den Zuwachs von sieben Musikanten darf sich die „große Musig“ freuen. Bianca Ruthardt und Francina Küng (Klarinette), Ellena Schnell (Querflöte), Hannah Martin (Saxofon), Alexander Pisoni (Schlagzeug) und Matthias Burtscher (Bass) verstärken die einzelnen Register und wurden mit dem Datum der Jahreshauptversammlung in den Musikverein Braz aufgenommen.

Traum geht in Erfüllung

Die Brazer Musikantinnen und Musikanten freuen sich auch über den Wiedereintritt von Saskia Vonbank (Klarinette). Marion Vonbank bedankte sich bei den „Neuen“ für ihre Bereitschaft und wünscht ihnen viel Freude am Musizieren in den Reihen der Brazer Musig. Ein ganz besonderes Highlight in der Geschichte des Musikverein Braz steht den Musikantinnen und Musikanten schon bald vor. Sie dürfen bald nach dem Frühjahrskonzert, welches am 1. April in der Klostertalhalle stattfindet, in ihr neues Probelokal einziehen. Sichtlich erfreut bedankten sich Kassierin Doris Burtscher und Obfrau Marion Vonbank bei den Bürgermeistern Eugen Hartmann und Mandi Katzenmayer für die Verwirklichung dieses langjährigen Traumes. Die Eröffnung des Gemeindezentrums, in welchem sich das neue Probelokal befindet, findet am Sonntag, den 21. Mai statt.