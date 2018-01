"Kultur erben": Europäisches Jahr des Kulturerbes

Das Jahr 2018 wurde von der EU zum Europäischen Jahr des Kulturerbes erklärt. Damit soll das Bewusstsein für die europäische Geschichte und die europäischen Werte geschärft werden. Eine Art inoffizieller österreichischer Auftakt findet am Donnerstag (11. Jänner) im Ahnensaal des Bundesdenkmalamtes statt. Eine Gesprächsrunde soll dabei die Breite des Themas verdeutlichen.

Werner Hanak-Lettner, der Chefkurator am Jüdischen Museum Wien, macht sich im “wespennest” Gedanken darüber, “was wir in Österreich so aufheben und was nicht” und nennt die Neue Burg, in der das Haus der Geschichte Österreich vorläufig sein Quartier aufschlägt, “das absurdeste Gebäude der Habsburger Monarchie”. Er diskutiert mit der Kulturwissenschafterin Sophie Schasiepen, die sich in ihrem Beitrag mit der Rückgabe von menschlichen Überresten der Maori beschäftigt hat, dem Kunsthistoriker Georg Traska, der über das zum Weltkulturerbe erklärten Haus Tugendhat in Brünn geschrieben hat, sowie mit dem Schriftsteller und Leiter des Instituts für Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst Wien, Ferdinand Schmatz.