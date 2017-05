Kultur am Zug: Der Regionalexpress tanzt

Die nächste Ausgabe "Kultur am Zug" widmet sich dem Tanz. - © VLK/Mosmann

Am Samstag, 13. Mai, laden die ÖBB und die Kulturabteilung des Landes Vorarlberg wieder zu “Kultur am Zug”. An Bord des Regionalexpress zwischen Bludenz und Lindau ist diesmal das Junge Ensemble der Tanzkompanie. Unter dem Titel “Bewegend” werden die Fahrgäste auf eine Reise durch die verschiedenen Genres des zeitgenössischen Tanzes mitgenommen.