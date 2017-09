Kult mit Krauthobel auf der Sommer.Lust-Bühne

Lustenau. Hochkarätige Bands gastierten den ganzen Sommer lang am Kirchplatz auf der Sommer.Lust Bühne und sorgten für musikalische, unterhaltsame und gesellige Abende am blauen Platz. Krauthobel und Montafoner Mundart sind in einem Atemzug zu nennen, denn die Kultband hat ihren heimischen Dialekt ins Land hinaus getragen und verzaubert ihr Publikum sowohl mit rockigen Klängen als auch mit einfühlsamen Songs fürs Herz. Lieder die das Leben schrieb und Fans, die jedes Wort, jeden Ton auswendig kennen.

Musik ist Leidenschaft

Seit nunmehr 20 Jahren begeistern Krauthobel und die Buschlaband ihr Publikum, präsentieren sich unverkrampft und authentisch. Lebenserfahrungen bilden die Grundlage der kultigen Songs, die Eigenheiten der Vorarlberger Gesellschaft bieten außerdem genügend Stoff für neue Lieder, die den Fans wahrhaftig aus der Seele sprechen. Ein unverwechselbarer Sound, die Leidenschaft zur Musik und die Liebe zum Publikum zeichnen diese Band aus, die jeden Auftritt zu einem ganz besonderen Erlebnis werden lässt. Jürgen Ganahl, Bernd Tagwerker, Christoph Bitschnau, Bernd Schnetzer, Andrea Tschuggmell, Michael Fritz, Florian Stemer und Andreas Würbel – Vollblutmusiker und ein eingespieltes Team, wenn es darum geht, dem Publikum unvergessliche Stunden zu bescheren.

Info: Für den 8. September verspricht Roadwork eine fulminante Sommer.Lust am Platz Abschluss-Party.