Kulinarische Genüsse am Sonnenkopf

Den Sonnenkopf kennt jeder in Vorarlberg. Das Familienskigebiet im Klostertal besticht neben seinem ganzheitlichen Angebot für die gesamte Familie, mit abwechslungsreichen Pisten, zahlreichen Free Ride Möglichkeiten, einer zwei Kilometer langen, atemberaubenden Rodelbahn, und nicht zuletzt auch mit herrlichen Winterwanderwegen, die zum Wandern und Verweilen in einer einzigartigen Naturlandschaft geradezu einladen. Seit nunmehr zwei Jahren gibt es am Sonnenkopf ein weiteres Highlight mehr, welches einen erlebnisreichen Skitag zum Pflichttermin eines jeden sportlichen Feinschmeckers machen sollte. Unter dem Motto „Genuss am Sonnenkopf – ein kulinarisches Feuerwerk auf 2000 m Seehöhe“, serviert das Gastronomieteam rund um Restaurantleiter Joachim Stockinger kulinarische Genüsse der besonderen Art. Gourmet im Schnee „Angefangen hat alles mit dem Kulinarik Event „Gourmet im Schnee“ im April 2013“, erklärt der ehemalige Haubenkoch Joachim Stockinger. Die damalige Veranstaltung hat er, gemeinsam mit den Brüdern Walter und Johannes Fritz von der KELO Bar zum Anlass genommen, ein Konzept zu entwickeln, welches die kulinarischen Highlights am Sonnenkopf in einer Veranstaltungsreihe über die ganze Saison verteilt. Essen hält bekanntlich Leib und Seele zusammen. Ein altes Sprichwort, welches die Leidenschaft von Restaurantleiter Joachim Stockinger allumfassend beschreibt und nach welchem die Gäste am Sonnenkopf kulinarisch verwöhnt und umsorgt werden. Besondere Berggastronomie Eben eine Berggastronomie der besonderen Art. Am Sonntag den 22. Jänner serviert das Team im Bergrestaurant ab zwölf Uhr unter dem Motto „WIEN GENIESSEN“ ein mehrgängiges Menü, zubereitet aus original Wiener Spezialitäten, begleitet von erlesenen Weinen aus der Wiener Umgebung. Musikalisch begleitet wird diese kulinarische Reise in unsere Bundeshauptstadt durch das DUO WIEN. „Dieses Menü lässt ganz sicher jedes Genießerherz höher schlagen“, ist sich Küchenchef Adi Wascher abschließend sicher. Alle Informationen zur kulinarischen Reihe am Sonnenkopf gibt es unter www.sonnenkopf.com. Reservierungen für die kulinarischen Highlights können unter restaurant@sonnenkopf.com oder telefonisch unter 0676 846542861 vorgenommen werden. Factbox: Kulinarische Genüsse am Sonnenkopf Sonntag, 19. Februar „Hüttenschmankerln“ in der Bündthütte Sonntag, 19. März „Country Day im Schnee“ im Panoramarestaurant Muttjöchle Freitag, 7. April „Gourmet im Schnee“ kulinarische Reise vom Tal zum Berg